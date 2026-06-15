Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter zeigt sich entblößt in der Öffentlichkeit

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Samstag (13.06.2026) gegen 16.30 Uhr in Kornwestheim vom Salamander Stadtpark aus, die Brücke über die Bundesstraße 27 nutzte, wobei sein Glied entblößt war. Hierbei ging er an einer Dreizehnjährigen und deren Freundin vorbei. Die Dreizehnjährige erstattete im Nachgang gemeinsam mit ihrem Vater Anzeige gegen den Unbekannten. Der Mann soll am Tattag eine schwarze lange Hose getragen haben, aus der sein Geschlechtsteil heraushing. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

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