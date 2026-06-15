Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kinder bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein zwölf Jahre alter Junge fuhr am Sonntag (14.06.2026) gegen 13.45 Uhr auf einem E-Scooter die Spitzholzstraße in Sindelfingen entlang. Ein Dreizehnjähriger stand hinter dem Zwölfjährigen auf dem Roller und hielt sich an ihm fest. Dadurch verlor der Fahrer mutmaßlich das Gleichgewicht und beide Jungen stürzten. Während der Zwölfjährige leicht verletzt wurde, erlitt der Dreizehnjährige schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Informationen rund um die Nutzung von E-Scootern finden Sie unter folgendem Link: E-Scooter Wer? Was? Wie? Übersicht - Gib Acht im Verkehr

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell