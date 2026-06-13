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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen (Gottlieb-Daimler-Straße): Fahrzeuglenker nach Überschlag schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 13.06.2025, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz die Gottlieb-Daimler-Straße aus Maichingen kommend in Richtung Sindelfingen. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte hierbei ausweichen und eine Kollision verhindern. Im weiteren Verlauf gelangte der Mercedes-Benz in den Seitenstreifen und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 31000,00 EUR. Es waren zahlreiche Rettungskräfte, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Gottlieb-Daimler-Straße musste an der Unfallörtlichkeit in beiden Fahrtrichtungen bis 21:51 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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