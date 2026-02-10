Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 09.02.2026 zwischen 10.35 Uhr und 10.45 Uhr;

In eine Wohnung an der Dingdener Straße in Bocholt drangen am Montagmorgen zwischen 10.35 Uhr und 10.45 Uhr zwei bislang unbekannte Täter ein. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung und durchwühlten sämtliche Räume. Die Unbekannten entwendeten technische Geräte. Nach bisherigen Erkenntnissen können die Täter wie folgt beschrieben werden: Beide Personen waren männlich, trugen zur Tatzeit dunkle Jeans und einen Kapuzenpullover. Die Kripo Bocholt erbittet Zeugenhinweise: Tel. (02871) 2990. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell