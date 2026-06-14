Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es am Samstagabend (13.06.2026) im Kreuzungsbereich der Paul-Klee-Straße zur Berliner Straße in Asperg. Die 20-jährige VW-Lenkerin befuhr um kurz nach 18 Uhr die Paul-Klee-Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße, als sie die Vorfahrt des auf der Berliner Straße fahrenden 44-jährigen Opel-Fahrers missachtete. Aufgrund der folgenden Kollision wurde der Opel um 90 Grad gedreht und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Beide Fahrzeugführer sowie eine 18-jährige Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen sowie an dem beschädigten Baum beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell