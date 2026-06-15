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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Einbruch in Realschule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (12.06.2026) 18.00 Uhr und Sonntag (14.06.2026) 11.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville ihr Unwesen. Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten sie in das Innere der Realschule und verschafften sich anschließend Zugang ins Lehrerzimmer. Dort öffneten sie alle Schränke, wobei manche hierzu aufgebrochen werden mussten, und durchwühlten diese. Nach derzeitigem Stand dürfte den Einbrechern kein Diebesgut in die Hände gefallen sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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