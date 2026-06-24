Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zugbegleiter in Bingen beschimpft und bedroht

Bingen (ots)

Ein Zugbegleiter der RB 26 stellte heute Morgen gegen 9:30 Uhr im Rahmen einer Kontrolle einen Mann ohne gültigen Fahrschein auf der Strecke zwischen Köln und St. Goar fest. Dieser reagierte umgehend verbal aggressiv und bedrohte den Bahnmitarbeiter. Die hinzugerufene Polizei stellte die Identität des Mannes im Hauptbahnhof Bingen fest und erteilte ihm im Anschluss einen Platzverweis. Der 43-jährige Deutsche verhielt sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv, begab sich in den Gleisbereich und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Zugverkehr wurde hierdurch nicht beeinträchtigt. Die Bundespolizei übernahm den Sachverhalt zuständigkeitshalber vor Ort für die weitere Bearbeitung. Gegen den 43-Jährigen bestanden zudem zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach sowie des Landgerichts in Mainz wegen Sachbeschädigung und Betrugs. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren durch die Bundespolizei wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich.

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