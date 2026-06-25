Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Rettungskräfte verhindern Trunkenheitsfahrt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Eine offensichtlich alkoholisierte Frau wurde am 24. Juni 2026 um ca. 22:20 Uhr durch die Besatzung eines Rettungswagens dabei beobachtet, wie diese beabsichtigte am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße mit ihrem Motorroller die Örtlichkeit zu verlassen. Die Zeugen informierten die Bundespolizei und eine Streife stellte die Personalien der 60-Jährigen Deutschen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,04 Promille. Die für Straßenverkehrsdelikte zuständige PI Neustadt an der Weinstraße wurde informiert, die den Sachverhalt und die Fahrzeugschlüssel der Frau übernahm. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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