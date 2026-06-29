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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl bei Kontrolle am Bahnhof Ludwigshafen Mitte festgestellt

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 27. Juni 2026 gegen 21:50 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 43-jährigen Deutschen im Bahnhof Ludwigshafen Mitte.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Betrugs vorlag. Zudem bestanden fünf Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften wegen des Verdachts der Beleidigung, zweifacher Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung.

Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 200 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der 10-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Frankenthal verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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