Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Entschärfereinsatz am Hauptbahnhof Landau

Landau (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) gegen 17:00 Uhr wurde die Bundespolizei Kaiserslautern über einen herrenloser Koffer auf dem Fahrradabstellplatz, in unmittelbarer Nähe zum Vorplatz des Hauptbahnhofes Landau, informiert.

Da nicht auszuschließen war, dass von dem Koffer eine Gefahr ausgehen könnte, wurde der Hauptbahnhof und der umliegende Bereich weiträumig geräumt und abgesperrt.

Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei angefordert und der Entschärfungsdienst der Bundespolizei aus Frankfurt am Main angefordert. Die Spezialkräfte entschieden vor Ort den Koffer zu röntgen. Gegen 19:50 Uhr konnte durch die Entschärfer Entwarnung gegeben werden. Der Koffer war gänzlich leer.

Nach weiteren Untersuchungen konnten gegen 20:15 Uhr die bundespolizeilichen Maßnahmen beendet und der Bahnhof sowie der umliegende Bereich wieder freigegeben werden. Wer den Koffer dort abgestellt hat ist Gegenstand der Ermittlungen.

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