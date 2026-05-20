PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Schwerpunktkontrollen im Bahnhof Lübeck

Lübeck (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026 führten die Bundespolizeiinspektion Kiel, das 2. Polizeirevier Lübeck und der Kommunale Ordnungsdienstes Lübeck wieder gemeinsam Personenkontrollen im Bahnhof Lübeck durch. Die Kontrollen dienen der Bekämpfung der Gewaltkriminalität im ÖPNV sowie der damit verbundenen Überwachung der Einhaltung des Mitführverbots von Waffen und Messern im ÖPNV und ÖPFV.

Zwischen 17:00 - 20:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte hierbei knapp -180- Personen. Vereinzelt wurde auch mitgeführte Sachen in Augenschein genommen bzw. durchsucht. Im Rahmen der Kontrollen wurden bei zwei Personen jeweils ein unerlaubt geführtes Einhand- bzw. Fahrtenmesser sichergestellt und entsprechend zur Anzeige gebracht. In acht Fällen wurden Aufklärungsgespräche mit Handwerkern hinsichtlich des Mitführens von Arbeitsmitteln, insbesondere Cuttermessern, geführt. Im Rahmen von verbalen Streitigkeiten handelte sich ein Mann eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung ein. Zudem war eine kontrollierte Person zu zwei Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben. Ein äußerst lautstarker Mann war mit der Kontrolle seiner Person zunächst nicht einverstanden. Diese konnte dann aber nach eindringlichem Hinweis auf die Pflicht zur Auskunft zu seiner Person auf der Wache der Bundespolizei abgeschlossen werden. Der Einsatz wurden gegen 20:00 Uhr beendet.

Die gemeinsamen Kontrollen werden unregelmäßig, unangekündigt und zu unterschiedlichen Tageszeiten fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

- André Fischer / Bundespolizeiinspektion Kiel: presse.kiel@polizei.bund.de Tel.: 0431/ 98071-119 - Philipp Jagelle / Polizeidirektion Lübeck: pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de Tel.: 0451/ 131-2005

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: presse.kiel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kiel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 11:30

    BPOL-KI: Bundespolizei: Unmittelbare Abschiebung nach unerlaubter Einreise

    Puttgarden (ots) - Am späten Freitagabend reisten zwei somalische Staatsangehörige unerlaubt über den Fährhafen Puttgarden nach Deutschland ein. Bei der bundespolizeilichen Kontrolle waren sie lediglich im Besitz abgelaufener schwedischer Dokumente und wurden unmittelbar am nächsten Morgen nach Schweden abgeschoben. Am 24.04.2026 gegen 23:30 Uhr überwachten ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 14:00

    BPOL-KI: Verhaftung nach Einreise im Ostuferhafen

    Kiel (ots) - Ein LKW-Fahrer reiste gestern Abend über den Ostuferhafen nach Deutschland ein. Bundespolizisten stellten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann kam in Haft. Am Abend des 23.04.2026 überwachte eine Streife der Bundespolizeiinsektion Kiel den Einreisefährverkehr im Kieler Ostuferhafen. Gegen 18:45 kontrollierten sie einen 53-jährigen estnischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:48

    BPOL-KI: Kiel: Mann stürzt von Bahnbrücke - Zugverkehr eingestellt.

    Kiel (ots) - Ein Mann stürzte am Abend des 19.04.2026 vom Brückengeländer im Bahnbereich beim Gewerbegebiet Stormarnstraße/Straße "Zum Brook" und verletzte sich dabei schwer. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Am 19.04.2026, gegen 19:30 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel Kenntnis über eine Person, die im Bahnbereich beim Gewerbegebiet Stormarnstraße/ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren