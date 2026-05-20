Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Schwerpunktkontrollen im Bahnhof Lübeck

Lübeck (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026 führten die Bundespolizeiinspektion Kiel, das 2. Polizeirevier Lübeck und der Kommunale Ordnungsdienstes Lübeck wieder gemeinsam Personenkontrollen im Bahnhof Lübeck durch. Die Kontrollen dienen der Bekämpfung der Gewaltkriminalität im ÖPNV sowie der damit verbundenen Überwachung der Einhaltung des Mitführverbots von Waffen und Messern im ÖPNV und ÖPFV.

Zwischen 17:00 - 20:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte hierbei knapp -180- Personen. Vereinzelt wurde auch mitgeführte Sachen in Augenschein genommen bzw. durchsucht. Im Rahmen der Kontrollen wurden bei zwei Personen jeweils ein unerlaubt geführtes Einhand- bzw. Fahrtenmesser sichergestellt und entsprechend zur Anzeige gebracht. In acht Fällen wurden Aufklärungsgespräche mit Handwerkern hinsichtlich des Mitführens von Arbeitsmitteln, insbesondere Cuttermessern, geführt. Im Rahmen von verbalen Streitigkeiten handelte sich ein Mann eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung ein. Zudem war eine kontrollierte Person zu zwei Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben. Ein äußerst lautstarker Mann war mit der Kontrolle seiner Person zunächst nicht einverstanden. Diese konnte dann aber nach eindringlichem Hinweis auf die Pflicht zur Auskunft zu seiner Person auf der Wache der Bundespolizei abgeschlossen werden. Der Einsatz wurden gegen 20:00 Uhr beendet.

Die gemeinsamen Kontrollen werden unregelmäßig, unangekündigt und zu unterschiedlichen Tageszeiten fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

- André Fischer / Bundespolizeiinspektion Kiel: presse.kiel@polizei.bund.de Tel.: 0431/ 98071-119 - Philipp Jagelle / Polizeidirektion Lübeck: pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de Tel.: 0451/ 131-2005

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