Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0402 --Mann mit Schussverletzung aufgefunden--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 14.06.26, 7.30 Uhr

Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Sonntagmorgen mit einer Schussverletzung in einer Wohnung in Gröpelingen aufgefunden. Lebensgefahr bestand nicht.

Über den Notruf wurde eine stark blutende Person in einer Wohnung in der Gröpelinger Heerstraße gemeldet. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 36-Jährigen, der eine Schussverletzung aufwies. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. In der Wohnung hielten sich weitere Personen auf, die überprüft wurden.

Die Kriminalpolizei leitete umgehend umfangreiche Ermittlungen ein. Dazu wurden die Wohnung sowie das Umfeld der Einsatzörtlichkeit unter anderem mit Unterstützung eines Diensthundes nach Spuren und dem mutmaßlichen Tatmittel abgesucht.

Der Verletzte gab gegenüber den Einsatzkräften an, sich die Schussverletzung versehentlich selbst zugefügt und die Waffe anschließend weggeworfen zu haben. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen in der Wohnung, entlang möglicher Wege und an der beschriebenen Tatörtlichkeit konnten weder eine Schusswaffe noch Hülsen oder Geschosse aufgefunden werden.

Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

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