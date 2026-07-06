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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann geht Zugpersonal an und leistet Widerstand

Laubenheim (ots)

Nachdem das Zugpersonal körperlich in der RB 65 zwischen Bingen und Bad Kreuznach von einem Mann angegangen wurde, der nicht über die erforderliche Fahrkarte verfügte, wurde die Bundespolizei zur Unterstützung hinzugerufen. Ein Zugbegleiter erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Eine Streife verlegte zum Bahnhof Laubenheim, wo der besagte Zug wartete. Am 4. Juli 2026 gegen 22:35 Uhr trafen die Polizisten den 33-jährigen Mann ohne Oberbekleidung auf dem Bahnsteig an. Dieser war verbal und körperlich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, weshalb er für die weiteren polizeilichen Maßnahmen gefesselt wurde. Dennoch wehrte sich der Mann vehement gegen die Maßnahmen und beleidigte die Polizisten. Der 33-Jährige wies deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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