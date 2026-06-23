Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit mehreren Bäumen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559 bei Eggenstein-Leopoldshafen kam in der Nacht auf Dienstag ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Ersten Feststellungen zufolge fuhr der 26-Jährige gegen 23:15 Uhr in Richtung Leopoldshafen. In einer engen Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen mehrere Bäume. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten dann Alkoholgeruch bei dem vermeintlichen Unfallverursacher wahr. Da der Mann jedoch einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte, musste er eine Blutprobe abgeben.

Der 26-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seines Führerscheins rechnen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sowie ein Flurschaden in noch unbekannter Höhe.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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