Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gottesdienst durch Bundespolizei gerettet

Bad Kreuznach (ots)

Der Diakon der Heilig Kreuz Kirche in Bad Kreuznach hatte sich am Sonntag, den 5. Juli 2026 aus dem Gotteshaus ausgesperrt. Der Schlüssel steckte von innen und auch seine weiteren Schlüssel sowie das Mobiltelefon befanden sich in der Kirche. Hilfesuchend wand er sich an die Polizisten des Bundespolizeireviers in Bad Kreuznach. Da der Hausmeister nicht erreicht werden konnte, nahmen sich die Polizeibeamten der Situation vor Ort selbst an und bewiesen handwerkliches Geschick. So öffneten sie die Türe der Kirche und der Gottesdienst konnte wie geplant stattfinden.

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