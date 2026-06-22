PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Männer belästigen Frau am Sportpark +++ Mann bewirft Kind mit Steinen +++ Fahrradfahrer verletzt Rollerfahrer +++ Einbruchsversuch +++ Kupferdiebe auf Friedhof +++ Eingeschlagene Autoscheiben

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Männer belästigen Frau am Sportpark,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Marie-Curie-Straße, Sonntag, 21.06.2026, 17.10 Uhr

(da)Am Sonntagabend bedrängten drei Männer eine Frau in Burgholzhausen. Gegen 17.10 Uhr hielt sich die junge Frau am Sportpark in der Marie-Curie-Straße auf, als die Unbekannten sich ihr näherten. Einer von ihnen zog sie am Kopftuch und beleidigte sie auf sexueller Grundlage. Später verließ das Trio den Ort in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach den Männern. Sie waren alle etwa 1,80 Meter groß und trugen schwarz-rote Eintracht-Frankfurt-Trikots. Zudem hatten sie dunkelbraune bzw. hellbraune Haare. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Mann bewirft Kind mit Steinen,

Friedrichsdorf, Köppern, Brauhannsweg, Freitag, 19.06.2026, 13.45 Uhr

(da)Am Wochenende ist ein bislang unbekannter Mann in Köppern ein Kind angegangen. Das Mädchen befand sich gegen 13.45 Uhr im Brauhannsweg, als sie auf den Mann traf. Er beleidigte das Mädchen aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen, verfolgte sie und warf mit Steinen nach ihr. Glücklicherweise verfehlten die Steine ihr Ziel, sodass das Kind unverletzt blieb. Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen. Er war 50 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, kurze Haare und sprach mit einem ausländischen Akzent. Bei sich hatte er einen hellen Beutel. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fahrradfahrer verletzt Rollerfahrer,

Oberursel, Pfaffenweg, Freitag, 19.06.2026, 16.15 Uhr

(da)Am Freitagnachmittag verletzte ein Fahrradfahrer mutwillig einen Rollerfahrer. Gegen 16.15 Uhr gerieten die beiden im Nachgang zu einem Überholmanöver in der Verlängerung des Pfaffenwegs in Streit. Im Zuge der Diskussion schubste der Radfahrer den Rollerfahrer zu Boden und fuhr davon. Der Rollerfahrer zog sich bei dem Sturz diverse Verletzungen zu, die einer Behandlung im Krankenhaus bedurften. Die Polizei fahndet nun nach dem Radfahrer. Er war etwa 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte eine stämmige Statur, kurze, hellgraue Haare und trug eine Jeans sowie ein T-Shirt. Er war mit einem blauen Damenrad unterwegs. Hinweise zu diesem Fall bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 der Polizeistation Oberursel melden.

4. Einbruchsversuch in Kneipe,

Oberursel, Eppsteiner Straße, Montag, 22.06.2026, 3 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am Montag versucht, in eine Kneipe in Oberursel einzubrechen. Gegen 3 Uhr hebelten die Täter die Seitentür der Gaststätte in der Eppsteiner Straße auf. Dabei lösten sie jedoch die Alarmanlage aus, die die Unbekannten so in die Flucht schlug. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel zu wenden.

5. Kupferdiebe auf Friedhof,

Oberursel, Weißkirchen, Urselbachstraße, Samstag, 20.06.2026, 19 Uhr bis Sonntag, 21.06.2026, 12 Uhr

(da)Am Wochenende waren Kupferdiebe auf dem Weißkirchener Friedhof zugange. In der Nacht zum Sonntag gelangten die Unbekannten auf das Gelände in der Urselbachstraße. Dort sammelten sie diverse Gegenstände aus Kupfer, vornehmlich Grabschmuck, im Wert von mehreren tausend Euro ein und entwendeten einen Großteil davon. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Diese nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

6. Eingeschlagene Autoscheiben,

Königstein, Schneidhain, An den Geierwiesen, Sonntag, 21.06.2026, 0.10 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag in Schneidhain mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Kurz nach Mitternacht zogen der oder die Täter durch die Straße "An den Geierwiesen" und schlugen die Scheiben von insgesamt fünf Autos ein. Der dadurch verursachte Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Da bisher keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise.

7. Jugendliche bei Unfall mit Mopedauto verletzt, Bundesstraße 275 bei Usingen, Sonntag, 21.06.2026, 13.50 Uhr

(da)Bei einem Unfall mit einem Mopedauto wurden am Sonntag in Usingen zwei Jugendliche leicht verletzt. Gegen 13.50 Uhr fuhren die beiden 15-Jährigen mit einem Leichtfahrzeug der Marke Silence auf der Bundesstraße 275 von der Südtangente in Richtung Usingen. Als die Fahrerin an der Einmündung zur Kreisstraße 739 nach links abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich, kollidierte mit der Leitplanke sowie zwei Straßenschildern und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Die Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

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