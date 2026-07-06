Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Zug mutmaßlich beschossen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Bei der Ausfahrt des Zuges aus dem Bahnhof in Frankenthal auf Höhe des Parkhauses bemerkt der Triebfahrzeugführer einen Knall. Als er beim nächsten Halt den Zug absucht, entdeckt er neben dem Fenster des Triebfahrzeuges einen projektilähnlichen Einschlag. Die Bundespolizei wurde am 6. Juli 2026 um 01:55 Uhr informiert und eine Streife nahm den Sachverhalt am Bahnhof in Worms auf und dokumentierte den Schaden. Zeugen, die den Vorfall in Frankenthal beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an: bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

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