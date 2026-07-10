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BPOL-KL: Räuberischer Diebstahl im Hbf Mainz - Pfefferspray eingesetzt

BPOL-KL: Räuberischer Diebstahl im Hbf Mainz - Pfefferspray eingesetzt
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Mainz (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche begingen heute Nachmittag einen Diebstahl von Kopfhörern in einem Drogeriegeschäft im Hauptbahnhof in Mainz. Als der 26-jährige Ladendetektiv dies sah und eingriff, setzte sich einer der Diebe mit körperlicher Gewalt zur Wehr. Die Sachlage wurde durch zwei unbeteiligte Dritte als Tat gegen den augenscheinlich minderjährigen Tatverdächtigen fehlgedeutet. Die beiden Personen griffen daraufhin ebenfalls zur Hilfe des Jungen in den Sachverhalt ein. Die Rangelei endete mit dem Einsatz von Pfefferspray, welches der Ladendetektiv gegen die Interventen einsetzte. Die beiden Jungen flüchteten in zwei verschiedene Richtungen aus dem Bahnhofsgebäude. Eine Streife der Bundespolizei erreichte kurz darauf den Ereignisort und nahm den Sachverhalt auf und leisteten Erste Hilfe. Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitten die beiden eingreifenden Personen Atemwegsreizungen. Es wurde ein Rettungswagen und die Feuerwehr alarmiert. Die Auswirkungen waren aber sehr gering, sodass keine medizinische Hilfe und Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig wurden. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Mainz und Bundespolizei nach den beiden Tatverdächtigen verlief bisher ohne Erfolg. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen räuberischen Diebstahls durch die Bundespolizei eingeleitet. Eine durch das Pfefferspray getroffene Person erstattete zudem Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Ladendetektiv.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an: bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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