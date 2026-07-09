Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle führt zu neuer Kontrolle

Malchin (ots)

Heute Morgen gegen 0.20 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Malchin gerade eine Autofahrerin in der Basedower Straße kontrolliert, als sie ein Mofa ankommen sahen. Damit der Mofafahrer vor der Kontrollstelle anhält und diese umfahren kann, versuchte ein Beamter den Fahrer mit entsprechenden Lichtsignalen und Handzeichen zum Anhalten zu bringen. Der Fahrer hielt nicht an, fuhr weiter und konnte nach einer Verfolgung mit Streifenwagen und zu Fuß im Bereich "Am Zachow" gefunden werden.

Im Gespräch mit der Polizei rochen die Einsatzkräfte deutlich Alkohol und ließen den Mann pusten. Das Pusten ergab einen Wert von 2,5 Promille, woraufhin sie den Mann mit in die Klinik für eine Blutprobenentnahme mitnahmen. Dort war er so renitent, dass Verstärkung angefordert wurde und schließlich mit Unterstützung der Polizei vom Arzt die Probe entnommen werden konnte. Bei dem Widerstand des Mannes wurde keiner verletzt. Inzwischen wurde auch festgestellt, dass der Mann aktuell über keinen gültigen Führerschein verfügt. Dementsprechend wurde neben den Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Eine Meldung an die Führerscheinstelle ist erfolgt.

Der Mann konnte danach den Heimweg zu Fuß antreten.

Der Mann ist Deutscher.

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