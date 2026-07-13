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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei stellt gesuchte Frau nach Grenzübertritt fest

Neulauterburg (ots)

Am Samstag, den 11. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 15:25 Uhr nach einem erfolgten Grenzübertritt eine Frau in Neulauterburg. Diese wies sich mit einer zeitlich gültigen griechischen Aufenthaltsgestattung aus, welche sich bei Begutachtung des Dokuments als eine Fälschung herausstellte.

Die 33-jährige Türkin wurde daraufhin zur weiteren Überprüfung zum Bundespolizeirevier nach Kandel gebracht. Eine anschließende Überprüfung ihrer Fingerabdrücke ergab zudem, dass die Frau unter anderen Personalien registriert ist.

Die Abfrage ergab weiter, dass gegen die Dame eine Festnahmeausschreibung zum Zwecke der Ausweisung/Abschiebung bestand. Sie wurde daraufhin festgenommen.

Am folgenden Morgen wurde die Frau dem zuständigen Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Das Gericht bestätigte die Anordnung, weshalb sie in die Abschiebehafteinrichtung nach Ingelheim gebracht wurde.

Gegen die 33-jährige Türkin wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen unerlaubter Einreise eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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