Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur und ausgelöster Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Die Feuerwehr Schermbeck wurde in der vergangene Woche, neben dem Wasserrohrbruch auf der Mittelstraße, zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert.

Am Dienstag wurde der Löschzug Altschermbeck um 20:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Westricher Straße alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Ölspur mit einer Länge von etwa zwei Kilometern fest. Es wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Ölspur zur Einsatzstelle angefordert.

Für die Feuerwehr konnte der Einsatz um 20:59 Uhr beendet werden.

Dann wurde der Löschzug Schermbeck am Freitag um 21:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zum Fischerskamp alarmiert.

Vor Ort hatte ein Heimrauchmelder in einem Wohngebäude ausgelöst. Bei der Erkundung konnten von außen keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Auch bei der anschließenden Kontrolle der Räumlichkeiten konnten die Einsatzkräfte keine Feststellung machen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Vermieterin übergeben.

Der Einsatz endete um 22:58 Uhr.

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