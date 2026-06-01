Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Alarmierter Grasbrand

Schermbeck (ots)

Am Samstag wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck um 19:28 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zum Lichtenhagen alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Nutzfeuer im Bereich einer Bank fest. Ein Schadensereignis, das ein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich machte, lag nicht vor. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an die Polizei übergeben.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 20:22 Uhr.

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