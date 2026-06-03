Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Rohrbruch auf der Mittelstraße

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am Dienstag wurde der Löschzug Schermbeck um 4:19 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Mittelstraße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Rohrbruch gekommen war. Wasser trat aus der Fahrbahn aus und hatte die Straße auf einer Länge von etwa 50 Metern aufgerissen. Die Einsatzkräfte führten verkehrssichernde Maßnahmen durch und riefen den Wasserversorger zur Einsatzstelle.

Nach dessen Eintreffen wurde die Einsatzstelle dem Ordnungsamt und dem Wasserversorger übergeben.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 6:13 Uhr.

Die Mittelstraße bleibt aufgrund der Schäden weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell