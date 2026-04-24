Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Gestern, gegen 08:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen "Auf der Herrschweise" und "Sophienplatz" zu einem Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Straße "Auf der Herrschweise". Gleichzeitig befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem grauen VW Golf die Straße "Sophienplatz" aus Richtung Dalumer Straße. Auf der Kreuzung beabsichtigte der Radfahrer, die Straße "Sophienplatz" zu überqueren. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den 58-Jährigen, sodass der Radfahrer mit seinem vorderen Reifen gegen den linken vorderen Kotflügel stieß.

Der Fahrzeugführer hielt anschließend an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Radfahrers, jedoch wurden keine Personalien ausgetauscht. Glücklicherweise blieb der Radfahrer unverletzt.

Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten VW Golf geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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