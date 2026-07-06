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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen stoppen alkoholisierten Auto-Fahrer

Hamm-Herringen (ots)

Mutige Zeugen stoppten am Freitag, 3. Juli, gegen 22:30 Uhr, einen alkoholisierten Mercedes-Fahrer auf der Köhlerstraße - hierbei beschädigte der Autofahrer einen E-Scooter.

Eine 76-jährige E-Scooter-Fahrerin hatte ihren Roller vor dem Mercedes abgestellt, um zu verhindern, dass der alkoholisierte Fahrer seine Fahrt aufnehmen konnte. Davon unbeeindruckt fuhr der 77-jährige Hammer dennoch los, überfuhr den E-Scooter und schleifte ihn mehrere Meter mit. Anschließend drehte er den Mercedes in einem Wendehammer und wollte sich von der Unfallstelle entfernen. Ein weiterer Zeuge, der die Situation mitbekommen hatte, reagierte geistesgegenwärtig, stellte seinen Wagen vor den Mercedes des Flüchtigen und hinderte ihn so an der Weiterfahrt.

Nachdem der Mercedes-Fahrer ausgestiegen war und sich lautstark beschwert hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Elsingstraße und setzte sich in eine Einfahrt.

Als die herbeigeeilten Polizeibeamten eintrafen, flüchtete der Mercedes-Fahrer erneut zu Fuß in Richtung Westen, konnte jedoch schnell eingeholt werden.

Im Anschluss ging es für den 77-Jährigen mit zur Polizeidienststelle, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde - sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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