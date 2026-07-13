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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Böschungsbränden in Guntersblum und Worms

Worms/Guntersblum (ots)

Am 7. Juli 2026 kam es entlang eines Bahndamms in Worms auf Höhe der Hafenstraße zu einem Brand. Nach Angaben der eingesetzten Rettungskräfte bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen und bahnseitige Anlagen wurden nicht beschädigt. Nach Schätzungen der Feuerwehr breitete sich hier der Brand auf insgesamt 2500m² aus.

Am 11. Juli 2026 gegen 17:30 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofs Guntersblum ebenfalls zu einem Brand von ca. 250m².

Im Rahmen der Löscharbeiten stellte die eingesetzte Feuerwehr in unmittelbarer Nähe der Brandstelle einen Benzinkanister sowie einen durch das Feuer beschädigten Schnellkochtopf fest.

Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein technisch relevantes Kabel beschädigt, wodurch es zu einer Beeinträchtigung der Bahninfrastruktur kam.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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