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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann beschädigt Zugscheibe mit Handkantenschlag

Mainz (ots)

Nach einer Auseinandersetzung mit dem Zugbegleiter musste ein Mann einen ICE im Hauptbahnhof Mainz verlassen. Dies erzürnte diesen so, dass er gegen die Scheibe der Zugtür schlug, welche daraufhin zerbarst. Daraufhin wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Am Nachmittag des 18. Juli 2026 bestieg ein 42-jähriger Portugiese einen ICE in Mainz, um die Fahrt in Richtung Frankfurt am Main anzutreten. Der Mann hatte vor seinem Zustieg kein Ticket erworben und wollte dies im ICE beim Zugbegleiter nachholen. Dieser lehnte das Anliegen des Mannes ab, da der Verkauf von Zugfahrkarten an Bord grundsätzlich nicht möglich ist. Daraufhin geriet der 42-Jährige in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Personal und wurde des Zuges verwiesen. Der Aufforderung den Zug zu verlassen kam der Mann nach. Doch nachdem sich die Tür geschlossen hatte, schlug der Mann nach Angaben des Zugbegleiters mit der Handkante gegen die Scheibe, die daraufhin zersplitterte. Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm den Sachverhalt auf und konnte den 42-Jährigen in der Haupthalle des Bahnhofs antreffen. Der Mann begleitete die Polizisten für die weiteren Maßnahmen zur Dienststelle. Abschließend konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Gegen den Portugiesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Dieser stellte ebenfalls Strafanzeige wegen Beleidigung gegen den Zugbegleiter, welcher ihm nach eigenen Angaben einen Mittelfinger gezeigt haben soll.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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