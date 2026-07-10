Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Schwerer Verkehrsunfall von zwei Motorrädern.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (10.07.2026) gegen 10 Uhr kam es in einem Kurvenbereich auf der Teutoburger-Wald-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Motorräder beteiligt waren.

Ein 36-Jähriger aus Sassenberg war auf seiner Triumph als vorderster Fahrer in einer Gruppe aus mehreren Motorrädern in Richtung Augustdorf unterwegs.

Kurz vor der Kreuzung zur Augustdorfer Straße kollidierte er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 19-jährigen Motorradfahrer aus Porta Westfalica, der auf seiner Yamaha in Richtung Hörste fuhr.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Verursachung dauern noch an und werden durch das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Lippe geführt.

Durch den Zusammenstoß der Motorräder stürzten beide Fahrer. Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen anschließend schwer verletzt und den 36-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls unterstützte ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld.

Die Unfallstelle blieb bis etwa 15:00 Uhr gesperrt.

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