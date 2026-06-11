Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter erbeutet Wertsachen - Polizei sucht Zeugen

Landau (ots)

In der Nacht von Mittwoch (10.06.2026) auf Donnerstag (11.06.2026) wurde ein Senior in der Eichbornstraße Opfer eines Betrugs durch einen vermeintlichen Polizeikommissar. Gegen 23 Uhr erhielt er einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Der Anrufer gab sich als Kommissar aus und erklärte, in der Nachbarschaft seien Einbrüche verübt worden. Zwei der Täter seien gefasst worden, weitere seien noch flüchtig. Die gefassten Täter hätten angegeben, dass sie auch in das Haus des Seniors einbrechen wollten. Der falsche Polizeibeamte mahnte den Senior an er solle seine Wertgegenstände besonders sicher verwahren und bot ihm an, einen Kollegen vorbeizuschicken, der die Wertgegenstände abhole um den Schadenswert des potenziellen Diebesguts zu ermitteln. Der Senior ging darauf ein und kurze Zeit später, gegen 23:20 Uhr, erschien der vermeintliche Kollege an dessen Wohnanschrift in der Eichbornstraße. Der Mann betrat die Wohnung, um das potenzielle Diebesgut zu prüfen. Als der Senior kurz das Zimmer verlies, verschwand der unbekannte Mann mitsamt den Wertsachen in unbekannte Richtung.

Er wurde als ca. 1,85 m groß, schlank, Ende 30 Jahre alt beschrieben und war zivil gekleidet.

Wer hat der Nacht von Mittwoch (10.06.2026) auf Donnerstag (11.06.2026), gegen 23 - 23:30 Uhr im Bereich der Eichbornstraße in Landau verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

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