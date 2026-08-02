Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 01./02.08.2026 +++

Lüneburg (ots)

Presse - 01./02.08.2026 ++

Lüneburg

Saunabesuch endet im Polizeigewahrsam

Am Freitagabend bedrohte und beleidigte ein alkoholisierter 30-jähriger Besucher einer Sauna die dortigen Mitarbeitenden. Nachdem er sich auch gegenüber der Polizei aggressiv zeigte und die Örtlichkeit nach wiederholter Aufforderung nicht verlassen wollte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Unfall

Freitagnacht fuhr ein Fahrradfahrer alkoholisiert mit seinem Pedelec durch Lüneburg. Vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses war der 64-Jährige nicht mehr in der Lage sein Rad sicher zu führen und kollidierte mit einem geparkten PKW auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Mülltonnenbrand

In der Freitagnacht zündet ein noch unbekannter Täter in Reppenstedt mehrere Mülltonnen an. Die Mülltonnen und eine Umzäunung brennen komplett nieder. Durch die Wärmeentwicklung wird ebenfalls ein in der Nähe stehender Klein-Bagger beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter der 04131-6072215 zu melden.

Einbruch in Wohnung

Am frühen Samstagmorgen kam es in Lüneburg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Ein bislang unbekannter Täter gelangte mit Hilfe eines Stuhls auf den Balkon, entfernte das Fliegengitter des geöffneten Fensters und betrat das Zimmer. Die von den Geräuschen erwachte Bewohnerin sprach den Täter an, der daraufhin umgehend durch das Fenster mit einem Schmuckkästchen in der Hand die Flucht ergriff.

Fahrraddiebstahl schlägt fehl

Am Samstagmittag beobachteten zwei Zeugen in der Lüneburger Innenstadt wie eine männliche Person sich an zwei Fahrradschlössern zu schaffen machte und eins der E-Bikes zu einem in der Nähe parkenden Transporter trug. Als die Zeugen den Täter ansprachen entfernte sich dieser mit dem Rad. Weiter verfolgt gab der Täter sein Diebesgut nach einigen Metern auf und flüchtete. Das Fahrrad konnte wenige Stunden später durch die Polizei an den Geschädigten zurückgegeben werden.

Lüchow-Dannenberg

Fundfahrrad

Am Donnerstagmorgen wurde in der Nähe bei Woltersdorf ein augenscheinlich hochwertiges Pedelec gefunden. Das Fahrrad lag in einem Busch und wurde durch den ehrlichen Finder am Freitag der Polizei gemeldet. Da der Eigentümer nicht ermittelt werden konnte, wurde das Pedelec zur Polizeidienststelle gebracht.

Fahren unter Cannabiseinfluss

Unter Cannabiseinfluss stand ein 41-jähriger Autofahrer den Polizeibeamte am Freitagabend in Küsten kontrollierten. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Fahrten mit E-Scootern ohne Versicherungsschutz

Nicht versichert war der E-Scooter, mit dem ein 27-jähriger Mann am Freitagabend durch Clenze fuhr. Am E-Scooter war zwar ein Kennzeichen anbracht, allerdings aus dem letzten Versicherungsjahr. Auch die E-Scooter mit denen ein 12-Jähriger und ein 47 Jahre alter Mann am Samstag in Lüchow unterwegs waren hatten keinen Versicherungsschutz. Zudem hätte der 12-Jährige aufgrund seines Alters nicht mit dem E-Scooter fahren dürfen. Gegen die Fahrer und auch die Halter der E-Scooter wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde allen untersagt.

Uelzen

Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Am Samstagmittag kam es auf der B4 In Höhe der Anschlussstelle Oldenstadt zu einem Verkehrsunfall. Beim Fahrstreifenwechsel eines Pkw, stieß dieser mit einem anderen zusammen. In der Folge waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und fünf Personen leicht verletzt. Die B4 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es im Bereich der Esterholzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam ein 19-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Sattelzug. Der Fahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle.

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