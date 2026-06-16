Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 34-Jähriger soll sich in der Öffentlichkeit entblößt haben

Ludwigsburg (ots)

Ein 34-jähriger Tatverdächtiger soll sich am Montag (15.06.2026) gegen 13:30 Uhr in der Güterbahnhofstraße in Kornwestheim in der Öffentlichkeit entblößt gezeigt haben. Der Mann saß zunächst auf einer Parkbank und soll hierbei sein Glied in der Hand gehalten haben. Hierbei beobachtete eine 11-Jährige auf dem Nachhauseweg den 34-Jährigen und erzählte es umgehend ihrer Mutter. Diese verständigte daraufhin die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen, der mit einer schwarzen Hose und einem grauen T-Shirt sowie einer roten Cap bekleidet war, unweit des Tatorts an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Bereits am Samstag (13.06.2026) gegen 16:30 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Salamander Stadtpark (wir berichteten am 15.06.2026 um 10:29 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6294285).

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen sowie insbesondere weitere mögliche Geschädigte der Taten und bitte diese sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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