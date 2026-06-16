Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Sexuelle Belästigung im Stadtpark und am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (15.06.2026) kam es gegen 11:20 Uhr im Stadtpark in Leonberg zu einer sexuellen Belästigung einer 16-jährigen Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin war auf Höhe der Feuerwehr unterwegs, als ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Radfahrer von hinten heranfuhr und während der Fahrt mit seiner Hand auf ihr Gesäß schlug. Dies wiederholte der Täter ein zweites Mal bevor er in unbekannte Richtung davonfuhr. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Radfahrer, konnten diesen jedoch nicht mehr antreffen.

Gegen 12:10 Uhr wurde eine 21-Jährige Fußgängerin im Bereich der Steinbeisstraße in Leonberg ebenfalls sexuell belästigt. Die Frau war aus Richtung Bahnhof im Bereich des Durchgangs der Bahnhofstraße unterwegs, als von hinten ein unbekannter Radfahrer angefahren kam. Dieser schlug ihr ebenfalls unvermittelt mit der Hand auf das Gesäß. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung eines Einkaufsmarktes. Die 21-Jährige versuchte den Radfahrer noch zu verfolgen, verlor ihn aber schlussendlich aus den Augen und verständigte die Polizei.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten im Bereich der Römerstraße einen 15-jährigen Radfahrer antreffen, auf welchen in beiden Fällen die abgegebene Personenbeschreibung übereinstimmte. Dieser flüchtete zunächst in Richtung Stadtpark, er konnte jedoch von zivilen Einsatzkräften im Bereich einer nahegelegenen Realschule gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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