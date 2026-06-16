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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen zu Unfallflucht im Begegnungsverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.06.2026) gegen 06:50 Uhr in der Blammerbergstraße in Weil der Stadt ereignete.

Eine 57 Jahre alte BMW-Lenkerin fuhr auf der Blammerbergstraße in Richtung Normannenstraße, als ihr ein noch unbekannter Pkw-Lenker eines unbekannten schwarzen Fahrzeugs entgegenkam. Als sich die beiden Fahrzeuge in einer Engstelle auf derselben Höhe befanden, touchierte der Unbekannte das Heck des BMW. Beide Verkehrsteilnehmende setzten zunächst ihre Fahrt fort, die 57-Jährige wendete kurze Zeit später ihr Fahrzeug um den Unbekannten hinterherzufahren. Dieser hatte sich bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Leonberg die Tel. 07152 605-0 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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