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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Kleinkraftrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter hatte es am Dienstagmorgen (16.06.2026) auf ein Kleinkraftrad der Marke Aprillia abgesehen, welches in einer Hofeinfahrt in der Hochberger Straße im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler geparkt stand. Gegen 4:00 Uhr konnte der Eigentümer beobachten, wie sein Kleinkraftrad mit aktuellem Versicherungskennzeichen durch eine unbekannte Person in Richtung der Landstraße 1100 geschoben und entwendet wurde. Die Person soll mit einem schwarzen Helm unterwegs gewesen sein. Daraufhin wählte er sofort den Notruf. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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