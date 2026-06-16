Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geparkte Oldtimer in Parkhaus beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung, die zwischen Sonntag (14.06.2026) 21:45 Uhr und Montag (15.06.2026) 22:00 Uhr in einem Parkhaus in der Wolfgang-Brumme-Alle in Böblingen begangen wurde, ermittelt das Polizeirevier Böblingen derzeit. Unbekannte Täter beschädigten nach aktuellem Kenntnisstand mindestens zwei nebeneinander geparkte Oldtimer der Hersteller Simca und Talbot. Die Fahrzeuge standen mit einer Plane abgedeckt auf den Stellplätzen im Parkhaus. Die Täter zogen die Abdeckplane herunter und schlugen am Talbot eine Seitenscheibe ein und beschädigten einen Außenspiegel. Anschließend öffneten sie die Beifahrertüre und schlugen diese beim Öffnen gegen den geparkten Simca. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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