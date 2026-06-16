Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/B10: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Motorradlenker fuhr am Montag (15.06.2026), gegen 21.40 Uhr die Bundesstraße 10 von Vaihingen an der Enz in Richtung Stuttgart entlang. An einer Kreuzung wollte er nach links in Richtung Pulverdingen abbiegen. Zeitgleich wollte ein 22 Jahre alter Cupra-Lenker von der Landesstraße 1136 aus Richtung Eberdingen-Hochdorf kommend nach links auf die B10 einbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich den Motorradlenker und kollidierte mit ihm. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen.

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