Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Köngen

Stuttgart: Zeugen und mögliche weitere Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg derzeit gegen einen 18-jährigen Seat-Lenker sowie einen 19-jährigen Audi-Lenker. Beide Fahrzeuglenker waren am Mittwoch (10.06.2026) gegen 11:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Bereits auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Kirchheim unter Teck sollen die beiden einen 21-jährigen Peugeot-Lenker mehrfach genötigt und gefährdet haben. Hier sollen sie den Peugeot immer wieder überholt und gefährlich ausgebremst haben. Zudem sollen sie den 21-Jährigen mehrfach bedroht haben. Die gefährlichen und teils riskanten Fahrmanöver sollen sich bis an das Autobahnkreuz Stuttgart erstreckt haben. Der Grund könnte in einem privaten Disput zwischen dem 18- und 19-Jährigen mit dem 21-Jährigen liegen. Nachdem der 21-jährige Peugeot-Lenker die Polizei verständigte, konnten alle drei beteiligten Fahrzeuge gegen 12:00 Uhr durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung angetroffen und die Fahrer einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnrastplatz Sommerhofen Nord unterzogen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen, die Ermittlungen dauern an. Die Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart-Vaihingen sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte der Fahrmanöver der beiden 18- und 19-jährigen Fahrer und bitte diese, sich unter 0711 6869-0 oder unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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