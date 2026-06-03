PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Leichtverletzten und Vollsperrung der L 415

Badenheim (ots)

Am frühen Abend gegen 18:00 Uhr kam es auf der L 415 zwischen Badenheim und Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die L 415 aus Richtung Badenheim kommend in Fahrtrichtung Wöllstein. In Höhe der dortigen S-Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Der entgegenkommende 70-jährige Fahrer eines VW erkannte die Gefahrensituation und versuchte noch, nach links auszuweichen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, sodass beide Fahrzeuge frontal kollidierten.

Durch den Unfall wurden zusätzlich zwei Leitpfosten beschädigt. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 39-jährigen Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da an einem der Fahrzeuge Betriebsstoffe austraten, wurde die Fahrbahn nach Begutachtung durch eine Fachfirma gereinigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die L 415 im Bereich der Unfallstelle bis 20:50 Uhr voll gesperrt werden.

Während der Sperrmaßnahmen beschwerten sich zwei Fahrzeugführer bereits an der Unfallörtlichkeit über die eingerichtete Vollsperrung und äußerten ihr Unverständnis über die Notwendigkeit der Maßnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 14:01

    POL-PIBIN: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Aspisheim

    Bingen (ots) - Am Mittwoch, dem 03.06.2026, kam es gegen 11:15 Uhr auf der L414 zwischen Ober-Hilbersheim und Aspisheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit anschließender Unfallflucht. Die geschädigte Fahrerin des Personenkraftwagens VW-Touran befuhr die Straße von Ober-Hilbersheim in Richtung Aspisheim. In der ersten Linkskurve kam der Autofahrerin ein unbekannter Personenkraftwagen entgegen. Im ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 21:10

    POL-PIBIN: Verkehrsunfall auf der L420 zwischen Ockenheim und Gensingen

    Bingen (ots) - Am heutigen Dienstag, den 02.06.2026, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 420 zwischen Ockenheim und Gensingen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein mit drei Personen besetzter Transporter die L420 aus Richtung Ockenheim kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Um einem vorausfahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeug einen ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 20:45

    POL-PIBIN: Waldalgesheim

    Bingen (ots) - Am 02.06.2026 kam es gegen 18:10 Uhr auf der Kreisstraße 29 zwischen Waldalgesheim und dem Jagdhaus Lendershof zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin die K29 aus Richtung Waldalgesheim kommend in Fahrtrichtung Jagdhaus Lendershof. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Fahrzeug zunächst ein am Fahrbahnrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren