Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Leichtverletzten und Vollsperrung der L 415

Badenheim (ots)

Am frühen Abend gegen 18:00 Uhr kam es auf der L 415 zwischen Badenheim und Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die L 415 aus Richtung Badenheim kommend in Fahrtrichtung Wöllstein. In Höhe der dortigen S-Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Der entgegenkommende 70-jährige Fahrer eines VW erkannte die Gefahrensituation und versuchte noch, nach links auszuweichen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, sodass beide Fahrzeuge frontal kollidierten.

Durch den Unfall wurden zusätzlich zwei Leitpfosten beschädigt. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 39-jährigen Audi-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da an einem der Fahrzeuge Betriebsstoffe austraten, wurde die Fahrbahn nach Begutachtung durch eine Fachfirma gereinigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die L 415 im Bereich der Unfallstelle bis 20:50 Uhr voll gesperrt werden.

Während der Sperrmaßnahmen beschwerten sich zwei Fahrzeugführer bereits an der Unfallörtlichkeit über die eingerichtete Vollsperrung und äußerten ihr Unverständnis über die Notwendigkeit der Maßnahme.

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