Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0467 --Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Kiosk--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Hemmstraße Zeit: 27.03.2026, 20:20 Uhr

Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft fahnden mit Fotos nach einem Mann, der im März dieses Jahres einen Kiosk in Findorff überfallen hat (siehe PM Nr.: 0214).

Der Mann betrat am Freitagabend, 27.03.2026 gegen 20:20 Uhr das Geschäft in der Hemmstraße Ecke Eickedorfer Straße und forderte von dem Mitarbeiter die Herausgabe von Geld. Dabei bedrohte er ihn mit einer Schusswaffe. Der Angestellte übergab ihm Bargeld, woraufhin er zu Fuß in Richtung Fürther Straße flüchtete. Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zum Erfolg, sodass Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bitten.

Der Täter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare, einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart, sowie zwei Tattoos im Nacken, eines davon vermutlich der griechische Buchstabe "Lambda". Bei der Tat trug er eine dunkle Jacke, eine graue Cargo-Hose, weiße Turnschuhe und ein gelbes Cappy. Zudem hatte er eine helle/silberne quadratische Umhängetasche dabei. Der Mann soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Polizei Bremen fragt, wer Hinweise zu dem Mann geben kann und bittet die Hinweisgeber, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell