Feuerwehr Bochum

FW-BO: Großbrand in Bochum-Linden: Aufwendige Nachlöscharbeiten dauern an - Einsatzkräfte auch in der Nacht stark gefordert

Bochum (ots)

Nach dem Großbrand in einem Ladengeschäft im Bochumer Stadtteil Linden dauern die Nachlöscharbeiten weiterhin an. Auch in der Nacht mussten an verschiedenen Stellen im Gebäudekomplex immer wieder aufflammende Brandstellen abgelöscht werden. Die komplexe Gebäudestruktur des betroffenen Altbaus in Verbindung mit einer bestehenden Einsturzgefahr erschwert die Maßnahmen der Feuerwehr erheblich. Viele betroffene Bereiche können aufgrund der unsicheren Statik nach wie vor nicht betreten werden. Die Brandbekämpfung musste daher in weiten Teilen von außen erfolgen. Derzeit konzentrieren sich die Einsatzmaßnahmen insbesondere auf das Dach des Gebäudes, wo weiterhin Glutnester bekämpft werden. Zusätzlich stellten die sehr hohen sommerlichen Temperaturen eine erhebliche Belastung für die Einsatzkräfte dar. Um die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu gewährleisten, mussten diese regelmäßig ausgetauscht und intensiv mit Getränken versorgt werden. Aufgrund der anhaltenden Einsatzlage und der hohen körperlichen Anforderungen wurden nahezu alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bochum sowie alle Wachen der Berufsfeuerwehr inklusive Feuerwehrschule in den Einsatz eingebunden. Darüber hinaus unterstützt das Technische Hilfswerk (THW) die Maßnahmen vor Ort. Parallel zu den Nachlöscharbeiten wird die Statik des Gebäudes durch das Bauordnungsamt der Stadt Bochum überprüft, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen und mögliche Gefahren zu bewerten. Der Einsatz dauert weiterhin an. Die Hattinger Straße ist auf Höhe der Einsatzstelle weiterhin voll gesperrt. Eine abschließende Pressemeldung erfolgt nach Einsatzende.

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