Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Traktor gerät unter Unterstand/Schuppen in Brand - mehrere zehntausend Euro Schaden ++ Unrat in Brand gesetzt - Fassade von Oberschule beschädigt ++ Ast landet bei Sturm auf Fahrbahn ...

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Lüneburg (ots)

Presse - 31.07.26 ++

Lüneburg

Soderstorf - Traktor gerät unter Unterstand/Schuppen in Brand - mehrere zehntausend Euro Schaden

Zu einem Brand eines Traktors Deutz sowie einer Scheune/Unterstand kam es in den Nachtstunden zum 31.07.26 Im Sande. Dabei geriet gegen 00:30 Uhr möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts der Traktor in Brand, so dass Traktor und Scheune in der Folge zerstörten wurden. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Umständen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec-Fahrerin von E-Scooter-Fahrer angefahren - Frau stürzt - Verursacher beleidigt und haut ab

Gegen einen jungen E-Scooter-Fahrer ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 30.07.26 im Kreuzungsbereich der Reichenbachstraße. Der junge Mann hatte gegen 13:00 Uhr beim Überqueren einen 56 Jahre alte Pedelec-Fahrerin angefahren, so dass dieses stürzte und sich an Hand, Armen und Beinen verletzte. Der Verursacher fuhr weiter und beleidigte die Frau noch. Das Versicherungskennzeichen des Scooters ist bekannt, so dass die Polizei jetzt im Umfeld des Halters ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Artlenburg - Einbruch in Autoverwertung - Werkzeuge abtransportiert

In das Werkstattgebäude einer Autoverwertung An der Bundesstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 27. bis 30.07.26 ein. Die Täter hatten den Metallmattenzaun durchtrennt und gelangten in die Werkstatt. Dort griffen sie sich diverse Werkzeuge, u.a. Akku-Schrauber, Flex und Akkus und transportierten diese ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Frau wird aggressiv - um Essen in Bäckerei "gebettelt"

Um an kostenfreies Essen und Trinken zu kommen, wurde eine 39-Jährige in den Morgenstunden des 31.07.26 in einer Bäckerei in der Große Bäckerstraße aggressiv und versuchte über die Theke zu gelangen. Ein Kunde griff gegen 06:15 Uhr ein. Dabei wurde auch die Auslage beschädigt. Alarmierte Polizeibeamte kümmerten sich um die nichtsesshafte Frau. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde sie zur weiteren Behandlung in die Psychiatrische Klinik gebracht. Parallel ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Lüneburg - "Kidnapping" - Silikonpuppe in Erotikmarkt gestohlen - Ladendieb flüchtet

Eine Silikonpuppe im Wert von fast 300 Euro nahm ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 30.07.26 "in seine Obhut" und verliess damit in den Nachmittagsstunden des 30.07.26 gegen 15:45 Uhr die Räumlichkeiten eines Erotikmarktes Auf der Hude. Der Täter flüchtete damit mit einem Fahrrad in Richtung Treidelfahrt. Die Polizei wertet aktuell Videomaterial des Täters aus und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Handorf - Stoppelfeld brennt

Zu einem Brand eines Stoppelfelds kam es in den späten Nachmittagsstunden des 30.07.26 An der Bundesstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gegen 17:15 Uhr auf einer Fläche von gut 500 Quadratmetern im Löscheinsatz, der durch den einsetzten Regen unterstürzt wurde. Schaden entstand nicht.

Lüneburg - Pkw angefahren - Zettel hinterlassen, jedoch wegefahren - bitte melden

Den Verursacher eines Verkehrsunfalls im Verlauf des 24.07.26 Am Schützenplatz sucht aktuell die Polizei. Dabei wurde ein grauer Pkw Hyundai hinten links in einer Parklücke angefahren. Der Verursacher hinterliess noch einen Zettel mit einem Namen und einer Handynummer, wird jedoch gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, 04131-607-2378 bzw. -2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Briefkasten an Schulgebäude beschädigt

Den Briefkasten des Gebäudes der Niclas-Born-Schule beschädigten Unbekannte in den Morgenstunden des 31.07.26 im Lindenweg. Dabei entstand ein Schaden von gut 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Unrat in Brand gesetzt - Fassade von Oberschule beschädigt

Einen Schaden von gut 1.000 Euro verursachte Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 31.07.26 auf dem Gelände der Oberschule in der Fischerstraße. Dabei hatten die Unbekannten gegen 04:00 Uhr Unrat in Brand gesetzt, so dass ein leichter Sachschaden an der Fassade des Gebäudes entstand. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr war der Brand bereits aus. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse verschwindet aus abgestelltem Transporter

Eine günstige Gelegenheit nutzten Unbekannte in den Morgenstunden des 31.07.26 auf einem Parkplatz in der Albrecht-Thaer-Straße. Dabei griffen die Täter durch die geöffnete Seitenscheibe eines VW-Transporter (Handwerkerfahrzeug), öffneten gegen 07:45 Uhr die Fahrertür und griffen sich eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Gullydeckel ausgehoben und mitgenommen

Einen Gullydeckel hoben Unbekannte in den Abendstunden des 30.07.26 gegen 22:15 Uhr in der Bahnhofstraße aus dem dortigen Bereich der Fußgängerzone und nahmen diesen mit. Die Polizei sicherte den Bereich und ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Soltendieck - Ballenpresse brennt auf Acker - Feuerwehren im Löscheinsatz

Zum Brand einer Ballenpresse kam es in den Nachmittagsstunden des 30.07.26 auf einem Getreideacker im Bereich der Hans-Grün-Straße. Während des Betriebs hatte die Presse gegen 16:15 Uhr Feuer gefangen. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Löscheinsatz und löschten die Ballenpresse sowie gut 500 Quadratmeter Acker-/ Stoppelfläche.

Ebstorf - Ast landet bei Sturm auf Fahrbahn - aufgefahren

Aufgrund eines abgebrochenen Astes kam es in den späten Nachmittagsstunden des 30.07.26 bei stürmischen Wetter zu einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 233 im Bereich Ebstorf. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi hatte gegen 17:45 Uhr in Fahrtrichtung Bardenhagen aufgrund des Asts auf der Fahrbahn stark bremsen müssen, so dass eine 29-Jährige mit ihrem Pkw Skoda auffuhr. Beide FahrerInnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Suderburg/Hösseringen - "Wem gehört das weiße Mountainbike Focus?" - bei polizeibekanntem Mann sichergestellt

Ein weißes Mountainbike Focus stellte die Polizei nach einem Hinweis in den späten Abendstunden des 20.07.26 bei einem bereist polizeilich bekannten Mann in den Suderburg/Hösseringen sicher. Da der Mann keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen konnte, stellte die Polizei das Zweirad zur Eigentumssicherung sicher. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer des Fahrrads. Bitte melden! Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

++ Bild des weißen Mountainbike Focus unter www.polizeipresse.de ++

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