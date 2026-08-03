Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 ++ Pkw kollidiert frontal mit Lkw ++ Fahrer verstirbt in Fahrzeug ++ Bundesstraße und Ausweichroute über Stunden vollgesperrt ++ Ermittlungen, ...

Lüneburg (ots)

++ schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 ++ Pkw kollidiert frontal mit Lkw ++ Fahrer verstirbt in Fahrzeug ++ Bundesstraße und Ausweichroute über Stunden vollgesperrt ++ Ermittlungen, Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen dauern an ...

Melbeck/Grünhagen

Zu einem schweren und tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 03.08.26 auf der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und Grünhagen (LK Uelzen). Nach derzeitigen Ermittlungen war der ältere Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz aus dem Landkreis Uelzen gegen 14:10 Uhr aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett zerstört. Der Lkw - Sattelauflieger mit Container stellte sich in der Folge quer. Der 86 Jahre alte Fahrer des Mercedes verstarb noch in seinem Fahrzeugwrack und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei sowie in der Folge die Straßenmeisterei leitete weiträumige Umleitungsmaßnahmen an, da auch die Umleitungsstrecke über die Landesstraße 233 aufgrund von Baumaßnahmen voll gesperrt war. Die Unfallaufnahme auch mit einer Polizeidrohne sowie folgende Bergungsmaßnahmen mit einem Kran dauern weiterhin an, so dass die Vollsperrung der Bundesstraße vermutlich noch bis in die Abendstunden andauern wird.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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