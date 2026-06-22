PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Dachstuhlbrand droht auf Nachbarhaus überzugreifen - Feuerwehr Solingen im Großeinsatz bei hochsommerlichen Temperaturen

Solingen (ots)

Um 20:12 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Dachstuhlbrand in die Tannenstraße im Ortsteil Gräfrath alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges der Feuer- und Rettungswache III brannte der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses bereits in voller Ausdehnung, das Feuer drohte auf das unmittelbar angrenzende Nachbarhaus überzugreifen. Umgehend räumten die Einsatzkräfte beide Gebäude und gingen über zwei Drehleitern und mit zahlreichen Trupps unter Atemschutz im Innenangriff zur Brandbekämpfung vor. In der Spitze waren zwei Wenderohre über Drehleitern sowie sechs handgeführte Strahlrohre im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es unter größten Anstrengungen, das vollständige Übergreifen des Feuers auf den benachbarten Dachstuhl zu verhindern. Dieser wurde zwar durch den Brand beschädigt, konnte jedoch gehalten werden. Gleiches gilt für die tieferliegenden Geschosse des ursprünglich in Brand geratenen Wohnhauses, auch diese konnten vor der weiteren Brandausbreitung bewahrt werden. Aufgrund der Brand- und Rauchschäden und der abgeschalteten Energieversorgung gelten die betroffenen Gebäude zunächst als unbewohnbar. Alle Bewohner konnten eigenständig eine alternative Unterkunft finden. Ein Bewohner verletzte sich zum Beginn des Einsatzes leicht und wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Soingen transportiert. Der Einsatz im Innenangriff erwies sich als enorm Kräfte zehrend, nicht zuletzt aufgrund der besonders fordernden klimatischen Bedingungen. Auch ein Feuerwehrbeamter musste nach durchgeführter Innenbrandbekämpfung mit Kreislaufproblemen behandelt werden. Vor Ort eingesetzt waren bei diesem Großeinsatz alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheiten Gräfrath (LE 16), Mangenberg (LE 13) und Wald (LE 17) der Freiwilligen Feuerwehr, unterstützt durch die Informations- und Kommunikationseinheit den Umweltschutzzug (in Summe ca. 90 Einsatzkräfte). Durch die Versorgungseinheit wurden schnellstmöglich Kaltgetränke und Stärkungen für die erschöpften Einsatzkräfte bereitgestellt.

Für Paralleleinsätze besetzten währenddessen die Löscheinheiten Böckerhof (LE 15) und Merscheid/Ohligs (LE 11) die verwaisten Berufsfeuerwehrwachen. Sie bewältigten hierbei zwei weitere Brandeinsätze sowie einen Verkehrsunfall.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Sebastian Wagner
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: sebastian.wagner@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:41

    FW-SG: Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Gebäudes

    Solingen (ots) - Am Vormittag des 19.06.2026 kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Goerdelerstr. Im Keller eines Gebäudes war ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die FW I und FW III der Berufsfeuerwehr Solingen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Treppenraum und den rückwärtigen ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 20:21

    FW-SG: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

    Solingen (ots) - Am 17.06.2026 wurde die Feuerwehr Solingen um 17:24 Uhr zu einem Brand in einer LKW Halle im Stadtteil Gräfrath alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte einer der drei LKW. Das Feuer konnte mit zwei Strahlrohren gelöscht werden. Die beiden anderen LKW und die Halle wurden durch die Wärme und den Brandrauch ebenfalls beschädigt. Parallel ereignete sich ein Fahrrad Unfall im Wald nahe der ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 10:48

    FW-SG: Herunterfallende Dachziegel von einem Fachwerkhaus

    Solingen (ots) - Aufgrund der vermehrten Nachfrage folgender Bericht über das leerstehende Fachwerkhaus, Dorper Hof in Solingen: Gestern am späten Abend wurde die Feuerwehr Solingen in die Hofschaft Dorper Hof gerufen. Von einem leerstehenden Fachwerkhaus war ein Dachziegel auf die Fahrbahn gestürzt und der Giebel des Dachstuhls stand schief. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und der Eigentümer wurde mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren