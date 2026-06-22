Feuerwehr Solingen

FW-SG: Dachstuhlbrand droht auf Nachbarhaus überzugreifen - Feuerwehr Solingen im Großeinsatz bei hochsommerlichen Temperaturen

Solingen (ots)

Um 20:12 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Dachstuhlbrand in die Tannenstraße im Ortsteil Gräfrath alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges der Feuer- und Rettungswache III brannte der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses bereits in voller Ausdehnung, das Feuer drohte auf das unmittelbar angrenzende Nachbarhaus überzugreifen. Umgehend räumten die Einsatzkräfte beide Gebäude und gingen über zwei Drehleitern und mit zahlreichen Trupps unter Atemschutz im Innenangriff zur Brandbekämpfung vor. In der Spitze waren zwei Wenderohre über Drehleitern sowie sechs handgeführte Strahlrohre im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es unter größten Anstrengungen, das vollständige Übergreifen des Feuers auf den benachbarten Dachstuhl zu verhindern. Dieser wurde zwar durch den Brand beschädigt, konnte jedoch gehalten werden. Gleiches gilt für die tieferliegenden Geschosse des ursprünglich in Brand geratenen Wohnhauses, auch diese konnten vor der weiteren Brandausbreitung bewahrt werden. Aufgrund der Brand- und Rauchschäden und der abgeschalteten Energieversorgung gelten die betroffenen Gebäude zunächst als unbewohnbar. Alle Bewohner konnten eigenständig eine alternative Unterkunft finden. Ein Bewohner verletzte sich zum Beginn des Einsatzes leicht und wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Soingen transportiert. Der Einsatz im Innenangriff erwies sich als enorm Kräfte zehrend, nicht zuletzt aufgrund der besonders fordernden klimatischen Bedingungen. Auch ein Feuerwehrbeamter musste nach durchgeführter Innenbrandbekämpfung mit Kreislaufproblemen behandelt werden. Vor Ort eingesetzt waren bei diesem Großeinsatz alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheiten Gräfrath (LE 16), Mangenberg (LE 13) und Wald (LE 17) der Freiwilligen Feuerwehr, unterstützt durch die Informations- und Kommunikationseinheit den Umweltschutzzug (in Summe ca. 90 Einsatzkräfte). Durch die Versorgungseinheit wurden schnellstmöglich Kaltgetränke und Stärkungen für die erschöpften Einsatzkräfte bereitgestellt.

Für Paralleleinsätze besetzten währenddessen die Löscheinheiten Böckerhof (LE 15) und Merscheid/Ohligs (LE 11) die verwaisten Berufsfeuerwehrwachen. Sie bewältigten hierbei zwei weitere Brandeinsätze sowie einen Verkehrsunfall.

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