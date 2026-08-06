Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand/Rauchentwicklung in Getreidesilo - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - geringer Schaden ++ Aufsitzrasenmäher und Golfkart kollidieren - Mitarbeiter erleidet schwerere Verletzungen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.08.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Einfamilienhaus und Wohnung eingebrochen - Bargeld und Schmuck mitgenommen

In ein Einfamilienhaus in der Hermann-Schmidt-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 04. auf den 05.08.26 ein. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, eine Tür aufgebrochen und die Räumlichkeiten betreten. Sie nahmen Bargeld und Schmuck mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In den Morgenstunden des 05.08.26 brachen Unbekannte zwischen 09:00 und 11:15 Uhr auch in eine Erdgeschosswohnung Am Schierbrunnen ein. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgebrochen, die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch keine Beute gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Aufsitzrasenmäher und Golfkart kollidieren - Mitarbeiter erleidet schwerere Verletzungen

Zu einem unglücklichen Zusammenstoß eines Aufsitzrasenmähers mit einem Golfkart kam es in den Morgenstunden des 05.08.26 auf der Golfanlage in der Moorchaussee. Zwei Mitarbeiter waren gegen 10:45 Uhr im Umfeld eines Grüns im Bereich einer unübersichtlichen Steigung kollidiert, so dass ein 69 Jahre alte Mitarbeiter im Golfkart eine schwere Fraktur erlitt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden musste.

Lüneburg - Männer geraten lautstark in Streit - Strafverfahren eingeleitet - Platzverweise ausgesprochen - Ingewahrsamnahme durchgeführt

In Streit gerieten zwei 23 und 32 Jahre alte Männer aus Lüneburg und dem Landkreis in den Nachtstunden zum 06.08.26 Bei der Abtspferdetränke. Dabei schlugen sich der Männer gegen 02:10 Uhr auch ins Gesicht ohne verletzt zu werden. Polizeibeamte waren schnell vor Ort, leiteten gegen beide Personen Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein.

Parallel mit einer Flasche warf ein 19-Jähriger herum und traf dabei ein Schaufenster, so dass ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den jungen Mann ein; ergänzend nahmen die Beamten den uneinsichtigen und renitenten Mann in Gewahrsam. Parallel erhielten die beiden 23 und 32-Jährigen einen Platzverweis für die Nacht, so dass Ruhe einkehrte.

Scharnebeck - Seitenscheibe von Pkw Porsche Panamera eingeschlagen - keine Beute

Die Seitenscheibe eines in der Bardowicker Straße abgestellten Pkw Porsche Panamera schlugen Unbekannte in der Nacht zum 06.08.26 ein. Dabei beschädigten die Täter gegen 00:00 Uhr die Scheibe, so dass diese zu Bruch ging. Durch das Auslösen der Alarmanlage ergriffen zwei Täter die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Scheibe von Eingangstür eines Getränkemarkts durch Stahlkugel beschädigt - Polizei ermittelt

Mit einer ca. 1cm großen Stahlkugel beschädigte ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 05.08.26 die Glasscheibe eines rückwärtigen Eingangs zu einem Getränkemarkt in der Lüneburger Straße. Dabei wurde die doppelverglaste Scheibe beschädigt. Die Kugel konnte die Polizei sicherstellen und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Kurzschluss in Stromverteilerkasten - Mitarbeiter leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 26 Jahre alter Mitarbeiter auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik Am Wienebütteler Weg in den Morgenstunden des 06.08.26. Der Mann hatte gegen 09:10 Uhr versehentlich beim Trennen eines Baustromkastens einen Kurzschluss im Hauptverteiler verursacht. Er erlitt leichte Verbrennungen an den Unterarmen und wurde durch einen Rettungswagenbesatzung behandelt.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Klein Witzeetze - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 49-Jährigen mit einem Pkw Skoda Fabia stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 05.08.26 in Klein Witzeetze. Bei der Kontrolle des Mannes stellte die Beamten gegen 22:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Bad Bevensen - Brand/Rauchentwicklung in Getreidesilo - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - geringer Schaden

Zu einem Brand/Rauchentwicklung in der Trocknungsanlage/ Getreidesilo in der Klein Bünstorfer Straße kam es in den frühen Abendstunden des 05.08.26. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte sich gegen 18:00 Uhr geerntetes Getreide bzw. Feinstaub in der Trocknung entzündet, so dass die Isolierung in Brand geriet. Das Feuer im Trockner konnte gelöscht werden. Zu größeren Schäden in der Anlage kam es nicht.

Uelzen - nach Verkehrsunfall verstorben: Senior verstirbt in Spezialklinik in Hamburg - schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 191

Seinen schweren Verletzungen erlag ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki in einer Spezialklinik in Hamburg in den letzten Tagen nach dem schweren Verkehrsunfall in den späten Nachmittagsstunden des 02.08.26 auf der Bundesstraße 191 - Wendlandstraße - Kreuzungsbereich B 493.

Der Senior aus dem Landkreis Uelzen wollte am 02.08.26 gegen 17:50 Uhr von der Bundesstraße 493 auf die B 191 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Wohnmobils eines 67-Jährigen aus Stuttgart. Durch den Aufprall kam das Wohnmobil in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw Toyota eines 67-Jährigen aus Lüchow-Dannenberg. Der 65-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin im Wohnmobil erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

Uelzen - Ladendiebin will fünf Paar Schuhe mitnehmen

Gleich mit fünf Paar Schuhe wollte sich eine 35 Jahre alte Ladendiebin in den frühen Abendstunden des 05.08.26 in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße aus dem Staub machen. Mitarbeiter nahmen gegen 18:15 Uhr den Diebstahl wahr und konnten die Uelzenerin nach weglaufen sehen. Alarmierte Polizeibeamte stellte die Frau samt Beute im Rahmen der Fahndung. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - in Irish-Pub geschlichen - Laptoptasche mit Geldbörse und Smartphone mitgenommen - Täter videografiert - Polizei ermittelt

Eine Laptoptasche mit Geldbörse und Smartphone griff sich ein "Einschleichdieb" in den Nachmittagsstunden des 05.08.26 aus dem Räumen des Irish-Pub in der Rademacherstraße. Der Mann hatte sich gegen 15:00 Uhr umgeschaut und sich unbemerkt aus dem rückwärtigen Bereich die Tasche gegriffen. Danach verlies der Dieb die Räumlichkeiten. Die Polizei wertet aktuell Videoaufzeichnungen aus dem Irish-Pub aus und ermittelt. Bei dem Täter handelt es sich um einen älteren Mann, ungepflegt, mit Bart, Basecap, Fleckentarnhose, schwarzer Jacke und Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - betrunkener Randalierer tritt gegen Fahrrad und Briefkasten - in Gewahrsam genommen

Eine betrunkenen 47-Jährigen nahm die Polizei in den Abendstunden des 05.08.26 zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der bereits polizeibekannte Mann hatte gegen 20:00 Uhr in der Hoefftstraße gegen ein Fahrrad und einem Briefkasten getreten; parallel öffnete er auch einen Brief aus dem Kasten. Alarmierte Polizeibeamte leiteten entsprechende Strafverfahren ein und nahmen den Aggressor mit zur Polizeiwache.

Uelzen - erneute Kontrollen: Hansestadt und Polizei zeigen in Innenstadt Präsenz - weitere gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei - 16 Verstöße geahndet

Erneut gemeinsam präsent waren Ordnungsamt und Polizei in den Morgen- und Mittagstunden des 05.08.26 in der Uelzener Innenstadt. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 16 Verstöße, u.a. durch E-Scooter. Parallel wurden im Rahmen der Streifentätigkeit verschiedene ermahnende wie auch positive Gespräche mit verschiedenen Passanten geführt. Weitere Kontrollen folgen ...

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Suderburg - betrunken unterwegs - 1,7 Promille - Führerschein sichergestellt

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 06.08.26 in der Industriestraße. Bei der Kontrolle des Ford-Fahrers gegen 06:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher.

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