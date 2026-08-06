Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrräder & Pedelecs vor Diebstahl schützen: Codier-Woche im Landkreis Uelzen ++ Möglichkeiten vom 10. bis 14.08.26 an verschiedenen Örtlichkeiten im LK Uelzen ++ "Kommen Sie vorbei!

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Lüneburg (ots)

++ Fahrräder & Pedelecs vor Diebstahl schützen: Codier-Woche im Landkreis Uelzen ++ Möglichkeiten vom 10. bis 14.08.26 an verschiedenen Örtlichkeiten im LK Uelzen ++ "Kommen Sie vorbei! - Termine ohne Anmeldung" ++

Uelzen

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Gleich an fünf Tagen sind dabei die Ordnungshüter in der nächsten Woche im Landkreis Uelzen.

Kommen Sie nach Uelzen, Bad Bevensen, Ebstorf, Bad Bodenteich oder Bienenbüttel" vom 10. bis 14.08.26 finden dort Codier-Aktionen der Polizei statt. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv".

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt in fast allen Fällen nach außen sichtbar Diebe ab. Die Codier-Aktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen. Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Eine Anmeldung ist für die Termine im LK Uelzen nicht erforderlich. Planen Sie ggf. ein bisschen Zeit ein.

Codier-Termine in der 33. KW:

Uelzen - Montag, 10.08.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Polizei Uelzen, An der Zuckerfabrik, 29525 Uelzen

Bad Bevensen - Dienstag, 11.08.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Polizei Bad Bevensen, Klein Bünstorfer Straße 2

Ebstorf - Mittwoch, 12.08.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Polizei Ebstorf, Lüneburger Straße 17a

Bad Bodenteich - Donnerstag, 13.08.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Fahrradzentrale Otte, Bad Bodenteich

Bienenbüttel - Freitag, 14.08.2026 - 14:00 - 17:00 Uhr - Rathausvorplatz, Marktplatz 1, Bienenbüttel

Für die Termine in Uelzen ist keine Anmeldung erforderlich!

Ergänzend gibt die Polizei folgende Tipps zum Diebstahlsschutz:

Erste Wahl: Ein massives Fahrradschloss und ggf. ein Tracker Um das Rad möglichst effektiv vor Diebstahl zu schützen, braucht es massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren reicht als Schutz vor Diebinnen und Dieben nicht aus, da die Räder mühelos weggetragen oder verladen werden können. Das gilt insbesondere auch für Pedelecs und E-Bikes. Darüber hinaus ist es wichtig den Akku sowie andere wertvolle Zubehörteile von Elektrorädern mit einem guten Schloss zu sichern, da die rädereigenen Schlösser in der Regel nicht ausreichend schützen. Die Räder sollten auch in Kellern oder Garagen entsprechend gesichert sein, denn auch abgeschlossene Räume halten Kriminelle nicht auf. Zusätzlich kann ein versteckter Sender am Rad angebracht werden, ein so genannter GPS-Tracker. Dieser übermittelt laufend den aktuellen Standort des Rades. Wird das abgestellte Rad bewegt, sendet der Tracker per SMS einen Alarm auf das Mobiltelefon der Eigentümerin oder des Eigentümers. In der Vergangenheit konnten entwendete Fahrräder dadurch lokalisiert und den rechtmäßigen Eigentümern/Eigentümerinnen ausgehändigt werden.

Fahrraddaten in Fahrradpass festhalten

Zudem sollten alle Fahrraddaten, die wichtig für die Identifizierung sind (z. B. die Rahmen- bzw. Codiernummer) in einem Fahrradpass notiert werden. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Viele Fahrradläden stellen beim Fahrradkauf einen Fahrradpass mit der individuellen Rahmennummer aus. Fragen Sie als Käuferinnen und Käufer gezielt danach. Den vollständig ausgefüllten Pass mit einem Foto des Fahrrads sollten sie dann sicher zu Hause aufbewahren.

Fahrräder individuell kennzeichnen

Um ein wiederaufgefundenes Fahrrad seinem rechtmäßigen Besitzer oder der Besitzerin zuordnen zu können, muss ein Rad zweifelsfrei identifizierbar sein, zum Beispiel mit Hilfe einer individuellen Rahmennummer oder einer anderen individuellen Kennzeichnung. Eine Rahmennummer ist bei vielen in Deutschland verkauften Fahrrädern bereits eingeschlagen, eingraviert oder anderweitig fest mit dem Rahmen verbunden. Mit Hilfe der Fahrradcodierung kann die Polizei die Wohnanschrift des Eigentümers oder der Eigentümerin herausfinden. Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt in fast allen Fällen nach außen sichtbar Diebe ab. Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen. Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Codier-Termine der Polizei 2026:

Weitere Termine für 2026 sind in Planung - Wir informieren rechtzeitig!

Über die WhatsApp Kanäle "Polizei Lüneburg", "Polizei Lüchow-Dannenberg" und "Polizei Uelzen" werden neue Informationen oder Änderungen in Bezug auf die Fahrradcodierung kommuniziert. Zudem sind alle Codier-Termine auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen veröffentlicht und werden dauerhaft aktualisiert. https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

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