Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Pedelec und BMW treffen sich in der Kreuzung - Radfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Freitag um 07.32 Uhr eine 50-jährige Pedelecfahrerin, als sie die Kreuzung Austraße / EVS-Straße in Herbertingen passierte und von einer Autofahrerin übersehen wurde. Dabei befuhr die Pedelecfahrerin die Austraße vom Sportplatz kommend in Fahrtrichtung EVS-Straße. Die 27-jährige Lenkerin des BMW befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Austraße in Richtung Bahnhofstraße. Damit galt an der Kreuzung ´rechts vor links´, so dass die Pedelecfahrerin Vorfahrt hatte. Die Lenkerin des BMW übersah jedoch aufgrund der tiefstehenden Sonne das Zweirad und missachtete daher deren Vorfahrt. Nach der Kollision in der Mitte der Kreuzung wurde die Pedelecfahrerin über die Motorhaube des Pkw geschleudert und blieb am Boden liegen. Obwohl sie keinen Helm trug, kam sie mit Schürfwunden und einer Kopfprellung glücklicherweise entsprechend glimpflich leicht verletzt davon. Am Pedelec entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Am BMW entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Die Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

