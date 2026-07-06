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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer gestoppt

Nienburg (ots)

(KEM) - Am Sonntagnachmittag (05.07.2026) zog die Polizei in Nienburg einen Autofahrer aus dem Verkehr, der sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis als auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte.

Gegen 14:40 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den 38-jährigen Mann aus der SG Weser-Aue, der mit seinem PKW auf dem Kräher Weg im Stadtgebiet unterwegs war. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich führten die Beamten einen Drogen-Vortest durch, der positiv ausfiel.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Gegen den 38-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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