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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Versuchter Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Samstagabend (18.07.) kam es gegen 20:35 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt an der Blücherstraße.

Ein bislang unbekannter maskierter Mann betrat den Kassenbereich des Lebensmittelmarktes und forderte den 22- jährigen Kassierer aus Moers unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben.

Der 22- Jährige gab kein Bargeld heraus. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170-185 cm groß, schlank, blaue Augen , blonde Haare, dunkle Bekleidung.

Die Kriminalpolizei sucht insbesondere jene Zeugen, die sich zur Tatzeit im Kassenbereich aufgehalten und die Tat beobachtet haben. Auch jene, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260718-2103

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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