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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 4 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Brelslauer Platz verdächtige Geräusche aus dem Keller des Hauses. Eintreffende Polizeibeamte konnten dort zwar keine Täter mehr vorfinden, bemerkten jedoch ein angesägtes Kupferrohr, aus dem augenscheinlich Gas austrat. Die Bewohner des Hauses wurden umgehend evakuiert und konnten das Haus unverletzt verlassen. Nachdem das Gas im Haus abgestellt und der Keller durch die Feuerwehr gelüftet worden war, konnten im Keller weitere freiliegende und zum Abtransport bereitgelegte Kupferrohre entdeckt werden. Augenscheinlich hatten sich hier Metalldiebe Zugang zum Mehrfamilienhaus und dessen Keller verschafft, um dort Metallrohre zu entwenden. Bei diesem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht durch eine Gasintoxikation verletzt. Die unbekannten Täter konnten jedoch vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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