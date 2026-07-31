Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hohe Flächen- und Waldbrandgefahr durch Trockenheit - Seien Sie achtsam!

Osthessen (ots)

Osthessen. In den vergangen Tagen kam es vermehrt zu Flächen- und Waldbränden. Auffällig ist dabei, dass die Brandherde oftmals in unmittelbarer Nähe zu Bundes- und Landstraßen liegen. Dies lässt darauf schließen, dass die für die Einsatzkräfte der Feuerwehr kräftezehrenden und teils lebensgefährlichen Brände durch angezündete Zigarettenstummel oder Ähnlichem verursacht werden.

Die aktuelle Trockenheit in Verbindung mit teils erdrückenden Temperaturen macht vielen Menschen zu schaffen. Durch den seit Wochen ausbleibenden Regen sind die Wiesen und Wälder ausgetrocknet und die Brandgefahr ist deshalb extrem hoch. Das Wegwerfen einer abgebrannten Zigarette oder das Grillen in der Natur, stellen eine enorme Gefahr dar.

Die Polizei sensibilisiert deshalb:

- Werfen Sie keine brennenden Zigarettenstummel in die Landschaft - Grillen Sie nicht im Bereich von Wiesen und Wäldern - Entfernen Sie kein Unkraut mithilfe von Feuer oder anderen Hitzequellen - Sollte ein Feuer außer Kontrolle geraten, wählen Sie umgehend den Notruf 112

Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem empfindlichen Bußgeld sanktioniert, denn grundsätzlich gehört ein Zigarettenstummel in den Mülleimer und nicht in die Natur. Außerdem kann das Verursachen eines Brandes als fahrlässige Brandstiftung und somit als Straftat gewertet werden. Bitte achten Sie auf ihre Mitmenschen und ihre Umgebung, damit solche Brände wie in den letzten Tagen in Zukunft ausbleiben.

(Lukas Rech)

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